giovedì, Febbraio 12, 2026
Effetto Trump su Cuba: L’Avana avvisa le compagnie aeree, niente carburante. Air Canada sospende i voli

Il Faro
L’annuncio era stato dato domenica sera: il governo di Cuba ha emanato un avviso rivolto alle compagnie aeree e ai piloti per informare che il carburante non sarà disponibile in nove aeroporti dell’isola, tra cui l’aeroporto internazionale José Martí dell’Avana. Una misura attiva a partire da martedì 10 febbraio e valida fino all’11 marzo.

Prima conseguenza: Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli. Più flessibili le compagnie americane come Delta Air Lines e Southwest; la prima non ha evidenziato problemi, la seconda ha comunicato che i suoi aerei diretti a Cuba avrebbero trasportato carburante sufficiente anche per affrontare la rotta di ritorno. American Airlines è attendista: “Monitoriamo la situazione”. A farne le spese immediate potrebbe essere il settore turistico dell’isola caraibica, capace di generare almeno in passato fino a 3 milioni di dollari l’anno.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/02/11/effetto-trump-su-cuba-lavana-avvisa-le-compagnie-aeree-niente-carburante-air-canada-sospende-i-voli/8287113

