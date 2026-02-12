Greccio piange Giuseppe Alessandroni, il vigile del fuoco sempre in prima linea

Spread the love

Si è spento questa mattina, nella sua abitazione a Limiti di Greccio, Giuseppe Alessandroni, 86 anni, storico vigile del fuoco e anima instancabile della Protezione Civile locale.

Alessandroni, conosciuto affettuosamente come “Peppone”, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Nel 1963 fu tra i primi vigili del fuoco a intervenire sul luogo del disastro del Vajont, una tragedia che sconvolse l’Italia e costò la vita a circa duemila persone, tra cui moltissimi bambini.

Negli anni successivi, “Peppone” ha fondato il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Greccio, guidandolo con passione e dedizione per oltre trent’anni. La sua figura è sempre stata un punto di riferimento per i volontari e per tutti i cittadini, incarnando i valori di altruismo, coraggio e servizio disinteressato agli altri.

