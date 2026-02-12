Guerra Ucraina Russia, ok Camera agli aiuti. 2.600 edifici senza riscaldamento a Kiev LIVE

Spread the love

Zelensky potrebbe annunciare un piano per elezioni presidenziali e referendum su un eventuale accordo di pace il 24 febbraio, scrive il Financial Times. Kiev però frena: “Prima la sicurezza”. Il presidente ucraino ha annunciato nuovi colloqui il 17 o 18 negli Usa. Il decreto per gli aiuti a Kiev, ok della Camera. I parlamentari di Vannacci votano la fiducia, ma si oppongono al testo. Contrari alla proroga cinquestelle e Verdi-Sinistra.

Gli attacchi russi durante la notte hanno interrotto il riscaldamento in quasi 2.600 edifici residenziali a Kiev, in un attacco su scala nazionale che ha ferito circa sette persone e ha preso di mira le strutture energetiche. Due civili sono stati uccisi nella loro casa e altre sei persone sono rimaste ferite in un bombardamento russo sulla citta’ di Lozova, nella regione di Kharkiv. Lo riferisce il funzionario locale Serghei Zelensky.

