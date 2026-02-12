I coloni israeliani hanno distrutto una quindicina di case palestinesi in un villaggio vicino a Gerico

Spread the love

I coloni israeliani hanno distrutto una quindicina di case palestinesi e un recinto per il bestiame in un villaggio vicino a Gerico, nella Cisgiordania occupata, hanno riferito mercoledì all’AFP alcuni abitanti. Le strutture, tra cui capanne di lamiera, sono state demolite o gravemente danneggiate martedì ad Al-Douyouk Al-Tahta, dove la recrudescenza delle violenze dei coloni israeliani ha costretto più volte gli abitanti a fuggire.

Circa 50 coloni sono arrivati, cacciando tutti fuori dalle case prima di distruggerle”, ha riferito all’AFP Moustapha Kaabneh, un abitante del luogo. “Poi hanno preso tutto, persino le galline”. Secondo lui, la maggior parte dei coloni era armata e mascherata ed era accompagnata da un veicolo dell’esercito israeliano, poi da un bulldozer. Interpellato dall’AFP, l’esercito israeliano non ha commentato immediatamente queste dichiarazioni. Mercoledì un corrispondente dell’AFP sul posto ha visto gli abitanti recuperare i propri effetti personali dalle macerie delle loro case, con le pareti squarciate o crollate.

Il villaggio si trova nella zona C della Cisgiordania occupata, amministrata da Israele in virtù degli accordi di Oslo degli anni ’90, ha precisato Jihad Mahaless, un altro abitante. L’esercito israeliano sta distruggendo le abitazioni che sostiene siano state costruite senza permesso. Secondo Mahaless, cinque delle strutture distrutte erano in pietra e le altre erano in lamiera o rifugi per animali.

Dall’inizio della guerra a Gaza, scatenata dall’attacco mortale del movimento islamista Hamas sul suolo israeliano il 7 ottobre 2023, le violenze sono esplose in Cisgiordania, un territorio occupato da Israele dal 1967. L’espansione della colonizzazione in Cisgiordania è considerata dall’ONU, insieme al protrarsi delle violenze, uno dei principali ostacoli alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Domenica, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato una serie di misure che consentono a Israele di estendere il proprio controllo nelle zone amministrate dall’Autorità palestinese in virtù degli accordi di Oslo. Queste decisioni sono state vivamente criticate a livello internazionale, con alcuni che temono un’annessione del territorio palestinese da parte di Israele. Escludendo Gerusalemme Est, occupata e annessa da Israele, circa tre milioni di palestinesi vivono in Cisgiordania, insieme a più di 500.000 israeliani insediati in colonie considerate illegali secondo il diritto internazionale.

https://www.rainews.it/maratona/2026/02/gaza-guerra-bombe-israeliane-morti-netanyahu-da-trump-hamas-manterra-armi-leggere-00f085ad-b73f-483c-8931-b74197440877.html