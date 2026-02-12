Il Parlamento europeo dedicherà uno dei suoi edifici a David Sassoli

Spread the love

Bruxelles – Uno degli edifici della sede di Bruxelles del Parlamento europeo sarà intitolato a David Sassoli. L’ha annunciato la vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno, in un post su X. “Poco fa nel Bureau di Presidenza del Parlamento europeo, abbiamo scritto una pagina di memoria e di impegno”, ha scritto l’eurodeputata del Partito democratico.

“La memoria di David Sassoli avrà ora una presenza permanente nel cuore di Bruxelles. Sono fiera di annunciare che il Parlamento europeo intitolerà a David Sassoli uno dei nostri edifici”, ha commentato su X la presidente Roberta Metsola. “Non è solo un gesto simbolico, ma un ricordo vivo e costante del suo impegno per i valori europei. Un sentito ringraziamento al Bureau di presidenza, alla vicepresidente Pina Picierno, a Nicola Zingaretti, agli eurodeputati italiani e alla famiglia di David Sassoli per il loro sostegno”, ha sottolineato. Per Nicola Zingaretti, capodelegazione dem, una “bellissima e giusta” decisione, un omaggio a una figura che “ha incarnato i valori più alti delle nostre istituzioni”.

A Sassoli, compianto presidente scomparso l’11 febbraio 2022 per complicanze dovute a una disfunzione del sistema immunitario, verrà intitolato l’edificio Building Treves, situato sull’esplanade del Parlamento europeo a Bruxelles. Sul piazzale, si affacciano i palazzi dedicati ad altri grandi del progetto europeo, da Altiero Spinelli a Paul Henri Spaak.

