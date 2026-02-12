Incendio a Brancaccio, in fiamme un vecchio ristorante vicino al Forum e a una pompa di benzina

Spread the love

Un vecchio edificio dismesso dell’area industriale di Brancaccio è andato fuoco oggi pomeriggio. Il forte vento ha alimentato le fiamme e una gigantesca colonna di fumo si è alzata su tutta la zona. “L’aria è irrespirabile”, dicono alcuni residenti a PalermoToday.

L’immobile, che si trova in via Enrico Ferruzza, non distante dal centro commerciale Forum, che un tempo ospitava una ditta di catering e un ristorante self service. Vicino al luogo dell’incendio c’è anche un distributore di benzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno un distaccamento a pochi passi, in via Filippo Pecoraino, e che stanno provando a domare il rogo. “Si tratta di un capannone abbandonato adiacente ai locali dell’Irsap”, riferiscono i pompieri.