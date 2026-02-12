Incidente stradale a Pontecagnano: tir fuori strada in via Magellano, conducente irreperibile

Spread the love

n incidente stradale che ha coinvolto un autocarro con rimorchio adibito al trasporto di prodotti ortofrutticoli si è verificato nelle scorse ore in via Magellano, nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana e gli agenti della Polizia Locale per la messa in sicurezza dell’area, trovandosi di fronte a una situazione anomala: all’arrivo dei soccorsi, il conducente del mezzo pesante non era presente sul luogo del sinistro.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, l’autista sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo dopo l’impatto, ma si è allontanato prima dell’arrivo delle pattuglie della municipale. L’incidente ha richiesto la chiusura al traffico di via Magellano. Le operazioni, rese complesse dalla mole del veicolo composto da motrice e rimorchio, hanno portato al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza della carreggiata. La Polizia Locale sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.