Indietro tutta sul clima, Trump cancella le norme dell’era Obama Deregulation s

Potrebbe essere il più grande passo indietro nella lotta ai cambiamenti climatici degli Stati Uniti, uno dei Paesi che inquinano maggiormente al mondo.

Ma per l’amministrazione di Donald Trump si tratta di una semplice “deregulation”. Il tycoon infatti – secondo quanto riportato in esclusiva dal Wall Street Journal – si appresta di fatto a cancellare questa settimana una scoperta scientifica alla base di gran parte delle politiche ambientali varate durante la presidenza di Barack Obama. L’Endangerment Finding del 2009 stabilì che sei gas serra, tra cui anidride carbonica e metano, mettono a repentaglio la salute e il benessere pubblico alimentando il cambiamento climatico.

Questa conclusione derivava da una sentenza della Corte Suprema del 2007, ‘Massachusetts contro l’Environment protection Agency’, che aveva stabilito che i gas serra sono inquinanti ai sensi del Clean Air Act, incaricando l’Epa di determinare se rappresentassero un pericolo per la salute e il benessere pubblico. Dal 2009 la scoperta è stata inserita non solo nel Clean Air Act, che regola le emissioni dei veicoli, ma in tantissime altre leggi che riguardano l’ambiente. Di conseguenza, la sua abrogazione comporterebbe la revoca immediata dell’obbligo di standard federali sulle emissioni di gas serra. “E’ il più grande atto di deregolamentazione nella storia degli Stati Uniti”, ha dichiarato al Wall Street Journal l’amministratore dell’agenzia per l’ambiente Lee Zeldin. Le organizzazioni e i ricercatori che lottano contro il cambiamento climatico hanno, invece, avvertito che la mossa è molto pericolosa e potrebbe aprire la strada allo smantellamento di altre politiche ecologiste negli Stati Uniti.

