Sono stati oltre 500 (solo fino alle 17 e centinaia sono in coda) gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco di tutta la Sardegna per fare fronte ai danni provocati dalla tempesta di maestrale che si è abbattuta sull’Isola, accompagnata anche dalla pioggia.

Il maltempo ha colpito inizialmente l’area del Comando di Nuoro, per poi estendersi al territorio di competenza del comando di Sassari. In mattinata mattinata le chiamate sono aumentate anche nei comandi di Cagliari e Oristano.

Le principali tipologie di intervento riguardano la messa in sicurezza di edifici con la rimozione di parti pericolanti, frane e smottamenti, oltre che di numerosi alberi caduti.

Nel tardo pomeriggio risultavano essere ancora in attesa di intervento circa 60 richieste per il comando di Cagliari, oltre 150 per Sassari, circa 130 per Nuoro e 25 per Oristano. «Le sale operative stanno provvedendo all’invio delle squadre in base alla priorità di soccorso», viene fatto sapere.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/isola-spazzata-dalla-tempesta-di-maestrale-oltre-800-richieste-di-soccorso-ai-vigili-del-fuoco-dw889hl0