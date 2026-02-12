Maltempo a Roma: albero cade all’Eur e distrugge tre auto

Spread the love

Tre auto distrutte. È la conseguenza della caduta di un grosso albero nella zona dell’Eur a Roma. Il crollo questa mattina intorno alle 10:00, con Roma alle prese con il maltempo. A venire giù un pino marittimo. Tanta la paura ma nessuno è rimasto ferito.

L’intervento degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale all’altezza del civico 65 di viale Umberto Tupini. La pianta cadendo ha travolto tre auto, danneggiandole.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del servizio giardini e dei vigili del fuoco. I caschi bianchi hanno attuato un senso unico alternato a causa della pianta che ha occupato metà della carreggiata.