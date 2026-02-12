giovedì, Febbraio 12, 2026
Ultimo:
cronaca

Maltempo Messina: forti raffiche di vento scaraventano un cancello sulle auto in sosta. Intervento dei Vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi alle 14:40 in via Giorgio La Pira, presso il palazzo delle Poste di Pistunina, per la rimozione di un cancello che, a causa delle forti raffiche di vento, si era addossato su alcune autovetture in sosta. Non si registrano conseguenze nei confronti di persone.

L’intervento, effettuato dalla squadra 1A intervenuta con APS, pick-up attrezzato e autogru, si è concluso alle 15:45 dopo aver provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

https://www.lecodelsud.it/maltempo-messina-forti-raffiche-di-vento-scaraventano-un-cancello-sulle-auto-in-sosta-intervento-dei-vigili-del-fuoco

Potrebbe anche interessarti

Schiacciato da un camion cisterna, muore sul colpo un operaio di 59 anni

Il Faro

Milano, tragico frontale tra auto e furgone: muoiono due ragazzi. Grave 24enne

Il Faro

Terremoto nelle Marche, forte scossa di magnitudo 5.0 avvertito sulla costa: l’epicentro in Croazia

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *