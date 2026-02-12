Non rientra a casa e i familiari lanciano l’allarme: sessantenne ritrovato senza vita

Spread the love

Un uomo di 62 anni è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, tra Carpacco e San Daniele. La persona era scomparsa da ieri, mercoledì 11 febbraio, quando la famiglia ne ha denunciato la scomparsa non vedendolo tornare a casa.

La cella telefonica del suo cellulare lo aveva localizzato per l’ultima volta nelle vicinanze dell’azienda ittica-agricola Dario Pighin di Villanova, a poca distanza dal fiume Tagliamento. Il corpo ormai senza vita è stato rintracciato a circa un chilometro di distanza, verso Carpacco, grazie anche all’ausilio dell’Elicottero Drago dei vigili del fuoco giunto da Venezia. Ancora da chiarire le dinamiche della vicenda, il perché dell’allontanamento e le cause del decesso.

