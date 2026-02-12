Parco Tenda di Tempio, i Vigili del Fuoco chiudono e isolano la tensostruttura

Spread the love

Dopo le verifiche tecniche affidate a personale qualificato dei Vigili del Fuoco (Comando provinciale di Sassari), è stata disposta la chiusura e l’interdizione all’accesso all’intera area del Parco Tenda di Tempio.

La tensostruttura collocata nella zona della Pischinaccia, a ridosso del parco di Rinaggiu, è stata pesantemente danneggiata dalle fortissime raffiche di vento che stanno rendendo impossibili anche le operazioni di messa in sicurezza dell’impianto.

Il Parco Tenda non ha alcun problema o anomalia strutturale, alla base del provvedimento dei Vigili del Fuoco ci sono i danni causati dal vento a uno dei piloni del grande tendone.

Lo stesso personale dei Vigili del Fuoco non può entrare nella struttura, in attesa del miglioramento delle condizioni meteo. Il Teatro Tenda, ovviamente, questa sera non sarà aperto per la festa di giovedì grasso, domani sarà fatta una valutazione complessiva sulle sue condizioni. Si parla della chiusura, con pesanti danni economici, di una tensostruttura che è uno degli elementi attrattivi del Carnevale di Tempio.