giovedì, Febbraio 12, 2026
Ultimo:
Decreti e circolariVigili del fuoco

Porto Torres: una motonave della Tirrenia rompe gli ormeggi, intervengono i vigili del fuoco

Il Faro
Intorno alle 12.00 i sommozzatori e la squadra nautica dei vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti nel porto di Porto Torres per assistere una motonave Tirrenia che, a causa delle proibitive condizioni meteo, ha rotto gli ormeggi. La nave, grazie anche al lavoro di due rimorchiatori, è riuscita a mettersi al riparo.

