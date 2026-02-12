Spread the love

Intorno alle 12.00 i sommozzatori e la squadra nautica dei vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti nel porto di Porto Torres per assistere una motonave Tirrenia che, a causa delle proibitive condizioni meteo, ha rotto gli ormeggi. La nave, grazie anche al lavoro di due rimorchiatori, è riuscita a mettersi al riparo.

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cronaca/porto-torres-una-motonave-della-tirrenia-rompe-gli-ormeggi-intervengono-i-vigili-del-fuoco