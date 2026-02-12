Roma. Borse sparite nei bar, furti nei negozi e sui bus: 9 arresti a Prati, Torrino, Eur e Spinaceto

Spread the love

Ladri e rapinatori che si muovevano in strada, sugli autobus, nei bar e nei negozi, con azioni rapide e studiate, colpendo diversi quadranti della Capitale. È questo il quadro delineato dalla Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha eseguito nove arresti a Roma, con interventi concentrati nei quartieri Prati, Torrino, Eur e Spinaceto.

Un’operazione spezzettata in più episodi, ma con un filo comune: controlli mirati, tempi d’intervento rapidi e un lavoro di osservazione che ha permesso di fermare gli indiziati mentre erano ancora in azione o subito dopo.

Il primo intervento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è arrivato al termine di un’attività di osservazione prolungata. Nel mirino un’auto a noleggio con quattro persone a bordo, notata per manovre giudicate sospette e brevi soste davanti ad alcuni esercizi pubblici. Gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina l’hanno seguita fino al quartiere Prati, dove il gruppo è entrato in azione.

