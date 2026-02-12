Sequestrato un nido privato: schiaffi, pizzicotti e punizioni ai bimbi. Cinquanta gli episodi, indagate 5 maestre

Spread the love

La Procura della Repubblica di Verona, dopo le indagini dei carabinieri, ha disposto la chiusura dell’asilo privato. Nel periodo di indagine, all’interno della struttura, in cui sarebbero emersi maltrattamenti, erano state posizionate delle telecamere.

I carabinieri hanno eseguito una ordinanza della misura cautelare “interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione“, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici di un asilo nido privato del centro cittadino, sottoposto a sequestro probatorio.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona, giunge al termine di una complessa, quanto delicata, attività d’investigazione avviata nel dicembre 2025 dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Verona Principale, i quali hanno portato alla luce uno scenario di maltrattamenti ai danni di numerosi bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni.

Grazie alle immagini delle telecamere, in un mese è stata documentata una cinquantina di episodi su una quindicina di bambini. È emerso che i bambini venivano spostati da un luogo all’altro con strattonamenti e spintoni, venivano dati schiaffi e pizzicotti, al corpo e al volto. Non solo i filmati immortalano tirate d’orecchie e di capelli o minacce e punizioni. I bambini venivano legati alle seggioline all’ora del pasto e venivano lanciati giocattoli contro di loro. In un caso una bambina è stata chiusa in uno sgabuzzino buio e le è stato messo a forza il ciuccio in bocca.

https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/asilo-baby-island-filippini-verona-chiuso-maltrattamenti-1.12924949?