VIDEO – Enorme voragine che inghiotte la strada nel distretto cinese di Minhang

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il caos più totale su Qixin Road, all’incrocio con Li’an Road, nel distretto di Minhang a Shanghai, mercoledì mattina 11 febbraio 2026. Crepe si sono formate a ragnatela sull’asfalto senza preavviso, poi la terra si è piegata: si è aperto un baratro largo dai 10 ai 20 metri, inghiottendo asfalto, lampioni e pezzi di marciapiede come una bestia affamata. I passanti si sono dispersi in cerca di salvezza appena in tempo mentre il vuoto si faceva più profondo, i bordi si sgretolavano verso l’interno mentre i detriti precipitavano nell’oscurità acquosa sottostante.

Il giorno prima, durante gli scavi della linea metropolitana di Jiamin, gli operai avevano segnalato una perdita d’acqua, ma nessuno se l’aspettava. Il China Railway Tunnel Bureau ha rapidamente alzato le barriere, chiudendo le strade e utilizzando le pompe per arginare le inondazioni provenienti da quella che sembrava una conduttura principale rotta. Nessuno si è fatto male – una pura fortuna in una città di 25 milioni di abitanti dove il traffico non dorme mai – ma le immagini che hanno invaso i social media hanno lasciato il mondo a bocca aperta.