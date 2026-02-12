VIDEO – Serie di violente esplosioni: scoppiate bombole di ossigeno in un camion. Incendio, paura e feriti

Spread the love

Almeno quattro esplosioni. Violentissime. Bombole di ossigeno trasportate da un camion sono scoppiate a Bibbiena (Arezzo) questa mattina giovedì 12 febbraio alle 10.06. Ci sono feriti. Fiamme, fumo e paura. Sono intervenuti vigili del fuoco e 118. E’ successo in via Michelangelo. Un vigile del fuoco ha riportato ferite lievi ad una mano durante le operazioni di spegnimento. L’autista del mezzo che trasportava le bombole ha riportato lesioni lievi alle mani per prendere l’estintore ed ha inalato fumo. Due mamme e due bambini che si trovavano nella casa accanto al furgone esploso, e sono usciti dopo gli scoppi, sono stati portati per scrupolo in ospedale a Bibbiena per controlli. La serie di esplosioni avrebbe interessato anche delle auto. Quattro le ambulanze, attivato il gruppo maxi emergenze dell’Asl Toscana sud est. Forse le bombole erano destinate all’ospedale di Bibbiena. Il luogo è vicino alle scuole elementari. Chiusa la viabilità.

https://corrierediarezzo.it/news/cronaca/427860/serie-di-violente-esplosioni-scoppiate-bombole-di-ossigeno-in-un-camion-incendio-paura-e-intervento-in-corso.html