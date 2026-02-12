giovedì, Febbraio 12, 2026
Vigili del fuoco

VIDEO – Varesotto – due interventi Ristorante in fiamme e schianto contro un albero

Nessuno è rimasto ferito, ma il locale è stato dichiarato inagibile. È successo in un ristorante di Piazza Volontari del Sangue di Saronno, al centro di un incendio partito dalle cucine e propagatosi nella canna fumaria. Sul posto, alle 21.30 di mercoledì, i Vigili del Fuoco, giunti con tre mezzi, compresa una autoscala proveniente da Milano.

Incidente prima dell’alba a Cardano al Campo, dove un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. È successo in via Giovanni XXIII poco prima delle 6 di giovedì. Sul posto, i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto faticare per estrarre il ferito, un uomo di 44 anni, dalle lamiere contorte dell’abitacolo, per poi affidarlo a un’ambulanza in codice giallo.

