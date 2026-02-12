Viterbo – Inaugurata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco: un’opera attesa 20 anni che nasce già “vecchia”

Spread the love

VITERBO – Grandi celebrazioni oggi al comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo per il taglio del nastro della nuova sede sulla Cassia Nord. La struttura è stata intitolata alla memoria dello storico vigile eroe Paolo Garofolo, deceduto nel 1988 a soli 35 anni a Farnese, travolto dal veicolo che stava tentando di liberare durante un intervento.

Per l’occasione, il parterre delle autorità era al completo: presenti i vertici locali – dal Prefetto Sergio Pomponio alla sindaca Chiara Frontini – ma soprattutto i vertici nazionali con il Capo del Corpo Eros Mannino e il sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, on. Emanuele Prisco.

Eppure, tra gli applausi e la commozione dei familiari di Garofolo, non sono mancate le note dolenti, evidenziate con onestà intellettuale dagli stessi responsabili del Corpo. L’inaugurazione, infatti, arriva al termine di un percorso iniziato due decenni fa; un ritardo che pesa come un macigno sulla modernità della struttura.

