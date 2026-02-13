Spread the love

ORTA DI ATELLA – Nella tarda serata di ieri una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta in via Sordi, a Orta di Atella, a seguito di segnalazione per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un deposito di veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Sul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla sede centrale del comando e un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa.

L’incendio ha coinvolto sette veicoli, generando una folta nube di fumo nero visibile a grande distanza. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere e domare le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio ad altri mezzi presenti nell’area e a un capannone adiacente.

La situazione è attualmente sotto controllo e le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di messa in sicurezza dell’area.

https://www.notix.it/a-fuoco-sette-mezzi-della-raccolta-rifiuti-indagini-sulla-possibile-matrice-dolosa-le-foto/