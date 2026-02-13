venerdì, Febbraio 13, 2026
Brindisi, copiosa caduta di calcinacci a Sant’Elia: un ferito certo, paura per eventuali dispersi

Paura questa mattina in via Giovanni Boldini, nel rione Sant’Elia, dove una da una palazzina abitata si è registrata una caduta copiosa di calcinacci. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine, che stanno cercando di mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di eventuali altre persone coinvolte.

Al momento si registra almeno un ferito certo, trasportato in ospedale. La zona è stata transennata e il traffico deviato per permettere i soccorsi.

