venerdì, Febbraio 13, 2026
Ultimo:
cronaca

Capergnanica. Uscita di strada mortale, perde la vita una 54enne di Credera Rubbiano

Il Faro
Spread the love

Esce di strada con la sua auto, perde i sensi per il colpo alla testa rimediato e muore annegata nella roggia che corre a lato della strada che da Passarera porta a Credera Rubbiano. Ha perso così tragicamente la vita, nel tardo pomeriggio di oggi Erminia Montagnari, 54enne crederese.

La donna si trovava al volante della sua Nissan Micra quando, percorrendo il budello che unisce la frazione di Capergnanica a Credera, facendo rientro a casa, ha perso il controllo del mezzo finendo nel fosso. Il violento urto le ha fatto perdere i sensi. L’acqua presente nella roggia ha fatto il resto.

I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo della vettura la donna esanime. È deceduta per annegamento. Sul posto oltre ai pompieri, il 118 e i Carabinieri.

https://ilnuovotorrazzo.it/2026/02/12/capergnanica-uscita-di-strada-mortale-perde-la-vita-una-54enne-di-credera-rubbiano/

Potrebbe anche interessarti

Emergenza insegnanti di sostegno: uno su due è precario

Il Faro

Video – Vigili del Fuoco intervenuti a Salle: recuperata persona priva di vita sul greto del fiume Orta.

Il Faro

Cosa aspettarsi dal Fondo Sure

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *