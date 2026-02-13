Capergnanica. Uscita di strada mortale, perde la vita una 54enne di Credera Rubbiano

Spread the love

Esce di strada con la sua auto, perde i sensi per il colpo alla testa rimediato e muore annegata nella roggia che corre a lato della strada che da Passarera porta a Credera Rubbiano. Ha perso così tragicamente la vita, nel tardo pomeriggio di oggi Erminia Montagnari, 54enne crederese.

La donna si trovava al volante della sua Nissan Micra quando, percorrendo il budello che unisce la frazione di Capergnanica a Credera, facendo rientro a casa, ha perso il controllo del mezzo finendo nel fosso. Il violento urto le ha fatto perdere i sensi. L’acqua presente nella roggia ha fatto il resto.

I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo della vettura la donna esanime. È deceduta per annegamento. Sul posto oltre ai pompieri, il 118 e i Carabinieri.

