Colpite le aree del vibonese e serrese dove causa il forte vento sono stati abbattuti numerosi alberi.

VIGILI DEL FUOCO DI VIBO VALENTIA

Sono stati oltre 80 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia nelle ultime 24 ore.

Maggiormente colpite le aree del vibonese e del serrese dove a causa del forte vento sono stati abbattuti numerosi alberi.

Complessivamente sono 50 gli interventi per la rimozione di alberi caduti o pericolanti.

Chiusa nella serata di ieri, causa frana, la SP 15 che da Stefanaconi conduce a Vibo Valentia e la Strada Provinciale che conduce a Polia a causa della caduta di alberi.

Nella mattinata di oggi è stata chiusa Viale della Pace a causa della caduta di alcuni alberi di pino marittimo.

Circa 20 gli interventi per la rimozione e messa in sicurezza di pali ed insegne.

Per fronteggiare le numerose richieste di intervento il dispositivo di soccorso è stato rafforzato tramite il mantenimento in servizio di personale smontante.