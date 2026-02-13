Incendio in un palazzo a Montefalcone nel Sannio, evacuate sei famiglie

Spread the love

Alle ore 22:50 circa di ieri, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuto nel comune di Montefalcone nel Sannio per un incendio di abitazione. L’incendio, sviluppatosi in un appartamento situato al primo piano di una palazzina composta da sei unità abitative, ha coinvolto l’intero alloggio. Sul posto sono intervenute più squadre provenienti dai distaccamenti di Termoli e Agnone, oltre ad una squadra con un’autoscala giunta dalla sede centrale di Campobasso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, mettere in sicurezza l’area ed evacuare, con l’ausilio dell’autoscala, una signora rimasta bloccata sul balcone al terzo piano a causa del fumo presente nel vano scala. Tutti e sei i nuclei familiari dello stabile non hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni e hanno trascorso la notte presso parenti.

È intervenuto il personale del 118 che ha trasportato presso l’ospedale di Termoli il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio. Sul posto erano presenti i Carabinieri e il sindaco del paese.

