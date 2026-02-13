venerdì, Febbraio 13, 2026
Ultimo:
cronaca

Incendio in un palazzo a Montefalcone nel Sannio, evacuate sei famiglie

Il Faro
Spread the love

Alle ore 22:50 circa di ieri, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuto nel comune di Montefalcone nel Sannio per un incendio di abitazione. L’incendio, sviluppatosi in un appartamento situato al primo piano di una palazzina composta da sei unità abitative, ha coinvolto l’intero alloggio. Sul posto sono intervenute più squadre provenienti dai distaccamenti di Termoli Agnone, oltre ad una squadra con un’autoscala giunta dalla sede centrale di Campobasso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, mettere in sicurezza l’area ed evacuare, con l’ausilio dell’autoscala, una signora rimasta bloccata sul balcone al terzo piano a causa del fumo presente nel vano scala. Tutti e sei i nuclei familiari dello stabile non hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni e hanno trascorso la notte presso parenti.

È intervenuto il personale del 118 che ha trasportato presso l’ospedale di Termoli il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio. Sul posto erano presenti i Carabinieri e il sindaco del paese.

https://ecoaltomolise.net/incendio-in-un-palazzo-a-montefalcone-nel-sannio-evacuate-sei-famiglie/

Potrebbe anche interessarti

Operaio morto a Reggio Emilia: «È caduto da un ponteggio alto diversi metri»

Il Faro

Governo, insulti sessisti anche alla ministra De Micheli

Il Faro

Giustizia: stop del tribunale di Roma a 4250 assunzioni

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *