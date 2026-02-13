venerdì, Febbraio 13, 2026
Lamezia, frane e strade dissestate a Zangarona: Vigili del Fuoco e Polizia Locale in azione

Lamezia Terme – Diverse le criticità sul territorio lametino dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Smottamenti, frane, fiumi a rischio esondazione, preoccupando i cittadini. In particolare, maggiori disagi si registrano nelle aree collinari della città.

A Zangarona, cittadini segnalano strade dissestate, tratti crollati e frane. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona e adottare tutti i provvedimenti del caso a tutela dell’incolumità delle persone. Secondo quanto si apprende per una famiglia potrebbe essere necessario lo sgombero, in quanto in zona altamente a rischio.

