Maltempo colpisce Cosenza: esondano i fiumi Busento e Campagnano. Oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO

Dalla tarda sera di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in provincia di Cosenza per le forti piogge che stanno colpendo l’intero territorio: oltre 50 gli interventi svolti finora,per far fronte ai quali è stato disposto il raddoppio del personale operativo.

Il fiume Busento è esondato tra Cosenza e Dipignano, isolando una famiglia di dieci persone portate in salvo dai Vigili del fuoco. Le maggiori criticità si registrano a: Grisolia, dove 10 persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni dall’acqua sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali. A Rogliano, in contrada Pianoimbuto, le squadre dei Vigili del fuoco raggiunto e portato in salvo quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana. A Piano Lago, invece, i vigili del fuoco hanno recuperato il materiale da laboratorio dai locali allagati del CNR per portarlo al riparo.

Anche il fiume Campagnano è esondato, e lr sue acque hanno invaso strade ed aree urbane, trascinando via pali dell’illuminazione e danneggiando numerose autovetture.