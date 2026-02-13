Olimpiadi Milano-Cortina 2026: nuovi mezzi per i Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco contribuirà alla sicurezza della prima Olimpiade Invernale diffusa, grazie all’impiego di 32 nuovi mezzi di soccorso dedicati.

Il dispositivo dei Vigili del Fuoco per i Giochi Olimpici Invernali é stato potenziato con 2 piattaforme aree antincendio da 30 metri, 10 Autopompe serbatoio (APS), 18 pick-up equipaggiati con moduli antincendio e 2 furgoni per le unità cinofile.

I mezzi, consegnati ai Comandi del Veneto e della Lombardia, completeranno la copertura operativa nelle tante località interessate dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e saranno dotati di motorizzazioni innovative, con alimentazione a biogasolio HVO, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale, come indicato dal Comitato Organizzatore.