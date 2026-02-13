venerdì, Febbraio 13, 2026
Ultimo:
cronaca

Ottantenne perde il controllo dell’auto sull’A21

Il Faro
La vettura si ribalta in direzione Cremona, ma l’uomo non riporta gravi ferite; soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polstrada di Cremona

CASTELVETRO PIACENTINO – Tanta paura per un ottantenne che questa mattina ha perso il controllo della sua auto in autostrada A21, corsia in direzione Cremona. Nonostante la vettura si sia ribaltata autonomamente finendo contro le recinzioni laterali, l’uomo non ha riportato conseguenze preoccupanti. Soccorso dal 118, è stato portato all’ospedale di Cremona per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polstrada di Cremona.

