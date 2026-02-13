San Vito al Torre, edificio abbandonato crolla in parte: intervengono i Vigili del fuoco

Spread the love

vigili del fuoco di Cervignano sono intervenuti, nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, in via Roma, a San Vito al Torre, per mettere in sicurezza un vecchio edificio abbandonato che è crollato parzialmente. Alcuni detriti si sono riversati sulla pubblica via, ma fortunatamente in quel momento – tra le 15.30 e le 16 – non stavano transitando veicoli o pedoni

Soltanto alcune ore prima, però, come sottolinea il sindaco Gabriele Zanin, era passato il corteo di bambini in occasione del Carnevale.

“La presenza di vecchi edifici – ha detto – è un problema diffuso nei centri storici dei piccoli paesi. I proprietari dovrebbero verificarne lo stato per evitare che si possano presentare rischi per l’incolumità pubblica”. Sul posto, in via Roma 121, sono intervenuti anche i carabinieri.

https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/san-vito-al-torre-edificio-abbandonato-crolla–se12ig1l