venerdì, Febbraio 13, 2026
Ultimo:
cronaca

Scoppia bombola e divampa incendio in un appartamento: feriti marito e moglie

Il Faro
Spread the love

Licata, Agrigento – Scoppia una bombola del gas e divampa un incendio a Licata in un appartamento in via Carso, vicino al Rettifilo Garibaldi. Marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni, sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Lui ha riportato ustioni, la donna è invece sotto choc.

L’esplosione ha sventrato l’appartamento e ha danneggiato anche il palazzo accanto. Detriti sono caduti su due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede, danneggiandole. A essere evacuati, in via precauzionale, sono stati tutti gli abitanti del palazzo.

https://www.ragusanews.com/esplode-la-bombola-di-gas-marito-e-moglie-in-ospedale/

Potrebbe anche interessarti

Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo: in migliaia fuggono dai roghi

Il Faro

Ponte Morandi, commissione Mit su revoca concessioni ad Aspi: “Mancata restituzione del bene è inadempienza”

Il Faro

Un incendio in un serbatoio di petrolio in Venezuela ha causato 21 feriti, tra cui vigili del fuoco, lavoratori del terminal e residenti locali

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *