Scoppia bombola e divampa incendio in un appartamento: feriti marito e moglie

Licata, Agrigento – Scoppia una bombola del gas e divampa un incendio a Licata in un appartamento in via Carso, vicino al Rettifilo Garibaldi. Marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni, sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Lui ha riportato ustioni, la donna è invece sotto choc.

L’esplosione ha sventrato l’appartamento e ha danneggiato anche il palazzo accanto. Detriti sono caduti su due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede, danneggiandole. A essere evacuati, in via precauzionale, sono stati tutti gli abitanti del palazzo.

