Scoppia un incendio alla centrale elettrica, blackout a Foligno

Un incendio improvviso ha colpito nel pomeriggio la centrale elettrica di Foligno, generando un guasto significativo a un trasformatore da 150.000 volt e provocando un blackout esteso in gran parte della città.

L’allarme è scattato intorno alle 16:30, quando una densa colonna di fumo si è alzata dall’impianto, rendendo immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

I pompieri hanno raggiunto la struttura in pochi minuti, trovandosi davanti un quadro complesso: il trasformatore coinvolto era già avvolto dalle fiamme e la propagazione del calore rischiava di compromettere ulteriori componenti dell’impianto. Per evitare danni più estesi, la squadra ha utilizzato schiumogeno ad alta capacità, tecnica indispensabile per soffocare incendi che coinvolgono apparecchiature elettriche di grande potenza.

L’operazione di spegnimento è stata condotta con estrema cautela, vista la presenza di tensioni elevate e la necessità di coordinarsi con i tecnici reperibili di Terna e Enel Energia, giunti sul posto per mettere in sicurezza le linee e supportare le procedure di isolamento dell’area.

