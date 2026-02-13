Seminario sugli interventi per il recupero di animali in pericolo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA

Nei gorni scorsi, si è tenuto nella sede centrale del comando un seminario sulle tecniche di intervento per il recupero di animali in condizioni di pericolo.

Il seminario, condotto dal dott. Salvatore De Micco del Servizio Veterinario dell’ASL di Caserta, e al quale ha partecipato tutto il personale operativo del comando, è stato caratterizzato da due parti: una teorica, svoltasi nell’aula didattica, nella quale sono state spiegate le tecniche oggetto del seminario; una pratica, svoltasi nel piazzale antistante il castello di manovra, nella quale è stata esposta la procedura operativa per il salvataggio degli animali e i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) necessari per tale tipologia di intervento.

Il seminario rientra in una più ampia collaborazione tra il comando dei Vigili del fuoco e l’ASL di Caserta, già in atto dal giugno 2024 quando fu firmata una convenzione per la lotta contro gli imenotteri aculeati.