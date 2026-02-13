VIDEO – Auto schiacciata da un camion lungo la Paullese, morto un 35enne

Spread the love

SESTO CREMONESE – Un sorpasso azzardato. E la tragedia. Stando ai primi accertamenti, eseguiti dagli agenti della polizia stradale, ci sarebbe una manovra incauta all’origine dello scontro mortale di questa mattina lungo la Paullese.

La vittima – dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la Paullese, nel tratto che attraversa il Comune di Sesto Cremonese – è il 35enne Nicu Joghiu (nella foto a lato), romeno residente a Cremona.

Al volante della sua Opel Zafira viaggiava da Crema in direzione Cremona e gli accertamenti eseguiti dagli agenti della polizia stradale hanno confermato l’impressione iniziale: a costargli la vita è stato un sorpasso azzardato. L’uomo deve aver calcolato male i tempi della manovra. E sotto la pioggia, con l’asfalto viscido, quando ha tentato di rientrare era ormai troppo tardi: frenata vana e impatto inevitabile, frontale e violentissimo, con un mezzo autospurghi che procedeva in direzione contraria. E nulla ha potuto fare il conducente del camion, un 57enne: sterzando nel tentativo disperato di evitare l’urto è finito fuori strada e ha riportato ferite non gravi. I mezzi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati sequestrati.