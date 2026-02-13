VIDEO – Crolla un’autostrada mentre tempeste mortali colpiscono Francia, Portogallo e Spagna
In Portogallo, un tratto dell’autostrada A1 che collega Lisbona a Porto è crollato quando un fiume ha rotto gli argini nei pressi di Coimbra.
Un camionista è rimasto ucciso dalla caduta di un albero mentre la tempesta Nils si abbatteva sulla Francia occidentale, lasciando 900.000 case senza elettricità.
Sono state segnalate raffiche di vento a 162 km/h (100 mph) nei pressi della costa sud-occidentale della Francia, mentre le stazioni sciistiche alpine nella parte orientale hanno chiuso a causa dell’elevato rischio di valanghe, tra cui La Plagne.
Le tempeste hanno causato notevoli disagi ai trasporti in Spagna, con le scuole sospese in Catalogna, nel nord-est, i Paesi Baschi in allerta rossa per onde fino a 10 m (32 piedi) sulla costa nord-occidentale e venti di 148 km/h registrati ad Alicante, nel sud-est.