VIDEO – Deragliamento del tram di Sarajevo, 1 morto e 4 feriti gravi; disposta un’indagine

Spread the love

L’incidente è avvenuto a mezzogiorno di fronte al Museo Nazionale della Bosnia ed Erzegovina, a bordo di un tram che viaggiava sulla tratta Stazione Ferroviaria – Skenderija. La squadra di soccorso sul campo riferisce che almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite. Questa informazione, per la Bosnia ed Erzegovina, è stata confermata ai media dal Ministero degli Interni del Cantone di Sarajevo. Dopo il deragliamento, il tram è finito sulla carreggiata, causando un ingorgo in questa parte della città e danneggiando la stazione del tram. Sul posto sono presenti ambulanze e servizi competenti e l’area dell’incidente è recintata con nastro di sicurezza. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da parte del Centro Operativo del Ministero degli Interni del Cantone di Sarajevo sulle cause dell’incidente.