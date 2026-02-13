venerdì, Febbraio 13, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Deragliamento del tram di Sarajevo, 1 morto e 4 feriti gravi; disposta un’indagine

Il Faro
Spread the love

L’incidente è avvenuto a mezzogiorno di fronte al Museo Nazionale della Bosnia ed Erzegovina, a bordo di un tram che viaggiava sulla tratta Stazione Ferroviaria – Skenderija. La squadra di soccorso sul campo riferisce che almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite. Questa informazione, per la Bosnia ed Erzegovina, è stata confermata ai media dal Ministero degli Interni del Cantone di Sarajevo. Dopo il deragliamento, il tram è finito sulla carreggiata, causando un ingorgo in questa parte della città e danneggiando la stazione del tram. Sul posto sono presenti ambulanze e servizi competenti e l’area dell’incidente è recintata con nastro di sicurezza. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da parte del Centro Operativo del Ministero degli Interni del Cantone di Sarajevo sulle cause dell’incidente.

Potrebbe anche interessarti

Luxottica assume 1150 lavoratori a tempo indeterminato: firmato il nuovo contratto integrativo

Il Faro

VIDEO – Spagna, incendio vicino El Arenal: bruciati oltre 500 ettari

Il Faro

VIDEO – Grande incendio nella fabbrica di pneumatici Kumho Tire di Gwangju – I vigili del fuoco combattono l’incendio nello stabilimento per il terzo giorno, che rischia il crollo

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *