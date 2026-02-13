VIDEO – Esce di strada e finisce nel torrente Scuropasso: spaventoso incidente tra Montalto e Montecalvo

Spread the love

Il video riporta fatti di cronaca con finalità esclusivamente informative e giornalistiche, nel rispetto delle persone coinvolte.

Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, piegando il guardrail per diversi metri e finendo nel greto del torrente dopo un volo di alcuni metri. È accaduto a un uomo di 61 anni che, giovedì sera, attorno alle 22, è stato soccorso mentre era a bordo della sua Mitsubishi blu capovolta nel letto dello Scuropasso, al confine tra Montalto Pavese e Montecalvo Versiggia, tra le frazioni Casa Fraschini e Carolo.

Dopo lo schianto sul posto sono intervenuti carabinieri di Santa Giuletta, i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall’auto, e le equipe del 118 con l’elisoccorso che lo ha trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, proveniente da Broni, ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato sulla sinistra e, dopo aver divelto il Guardrail, è finito contro il parapetto, finendo rovinosamente nel torrente.

Nel corso della mattinata di venerdì il ponte sulla strada provinciale 198 è stata messa in sicurezza in attesa del ripristino delle protezioni danneggiate dall’uscita di strada del veicolo.

