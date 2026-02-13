venerdì, Febbraio 13, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Maltempo in Sardegna – 650 interventi in tre giorni – nella notte 300 vigili del fuoco al lavoro

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è attenuata nella serata di ieri l’ondata di maltempo che ha colpito l’intera Sardegna. Il bilancio complessivo dall’11 febbraio é di 650 interventi effettuati tra le province di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano.
Nella notte 300 vigili del fuoco al lavoro per alberi abbattuti, dissesti statici e assistenza diretta ai cittadini. Con il miglioramento delle condizioni meteo, il dispositivo di soccorso sta procedendo al ripristino delle condizioni di sicurezza e allo smaltimento delle ultime richieste.

Potrebbe anche interessarti

Video – Intervento per automezzo sommerso dal mare fortunatamente non ci sono state vittime

Il Faro

Incontro dei Vigili del Fuoco di Como con i responsabili UNICEF

Il Faro

È improvvisamente venuto a mancare il presidente emerito ANVVF Agapito Scacco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *