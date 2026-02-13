VIDEO – Maltempo in Sardegna – 650 interventi in tre giorni – nella notte 300 vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è attenuata nella serata di ieri l’ondata di maltempo che ha colpito l’intera Sardegna. Il bilancio complessivo dall’11 febbraio é di 650 interventi effettuati tra le province di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano.

Nella notte 300 vigili del fuoco al lavoro per alberi abbattuti, dissesti statici e assistenza diretta ai cittadini. Con il miglioramento delle condizioni meteo, il dispositivo di soccorso sta procedendo al ripristino delle condizioni di sicurezza e allo smaltimento delle ultime richieste.