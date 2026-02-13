VIDEO – Operaio cade nello scavo del cantiere: il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Rimini, 13 febbraio 2026 – Un infortunio sul lavoro ha coinvolto un operaio nella mattinata di oggi a Bellariva a Rimini: la caduta in un cantiere, un’area di lavori stradali per la posa di nuove condotte fognarie. Secondo le prime informazioni disponibili, mentre era impegnato nei lavori il 41enne di origine egiziana sarebbe caduto dentro uno scavo profondo aperto per la costruzione delle infrastrutture.

L’allarme è scattato immediatamente quando i colleghi, accortisi della caduta, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme agli operatori del 118. Vista la difficoltà di accedere al punto in cui si trovava l’uomo, i pompieri si sono calati nello scavo per raggiungerlo e prestare assistenza.

Dopo le prime cure, il lavoratore è stato imbragato e sollevato fino alla superficie con una barella speciale. I sanitari hanno quindi constatato che l’operaio aveva riportato una frattura a una gamba. È stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure; non sarebbe in pericolo di vita.

