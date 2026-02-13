VIDEO – Quarantatré anni fa, l’incendio al Cinema Statuto di Torino spezzò 64 vite

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 13 febbraio 1983 è una data che ha cambiato per sempre il sistema della prevenzione incendi nel nostro Paese. Quarantatré anni fa, l’incendio al Cinema Statuto di Torino spezzò 64 vite, diventando un episodio che ha inciso profondamente sull’apparato legislativo italiano e sulle norme di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.

Il ricordo di quella tragica giornata resta vivido nelle parole di Enzo Ariu e Michele Sforza, due dei vigili del fuoco intervenuti quella domenica: “Odore di bruciato, cappa di fumo ristagnante… i nostri automezzi a ridosso dell’entrata, i motori a regime per spingere con forza l’acqua nelle condotte”.

Michele Sforza ricorda vividamente l’arrivo sul posto, quando il fumo denso sembrava una fitta nebbia invernale mista alla neve e il caposquadra Ruggero, intuendo la gravità, avvertì che la situazione era davvero seria. Fu all’interno della galleria che la gravità della situazione divenne chiara a tutti i soccorritori: “Realizzammo che in quel locale si era consumata una strage”.

Enzo Ariu descrive l’atmosfera carica di tensione con “odore di bruciato, cappa di fumo ristagnante… i nostri automezzi a ridosso dell’entrata, i motori a regime per spingere con forza l’acqua nelle condotte”. Il momento del ritrovamento delle vittime rimane la ferita più profonda, tra i ricordi di Sforza dei corpi senza vita trovati in galleria c’è quello di una coppia, “erano mano nella mano, in una struggente quanto tristissima innamorata posa”, colta dalla morte in modo impotente.

“Quello fu l’intervento che segnò per sempre la mia carriera pompieristica”, così Michele Sforza conclude il suo ricordo di una tragedia ancora viva nella memoria di tutti gli italiani.

Grazie al progresso della tecnica, della tecnologia e alla maggiore competenza antincendio dei progettisti, è stato svolto un approfondito lavoro di revisione delle metodologie in uso nel Paese per l’individuazione dei rischi di incendio e delle misure per prevenirli e limitare le conseguenze.