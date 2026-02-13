Vigili del fuoco sventano il furto in caserma

Spread the love

Un forte rumore a tarda sera. E’ così che due vigili del fuoco, intorno alle 22.30 di giovedì 11 febbraio, si sono accorti che qualcuno stava per entrare all’interno del distaccamento di Bondeno. Secondo quanto riportato dagli stessi pompieri, i colleghi hanno subito controllato cosa stesse accadendo, trovandosi davanti a due ladri incappucciati che avevano da poco scassinato la porta d’ingresso.

“Alla vista dei vigili del fuoco – fanno sapere dal Comando -, i malviventi sono fuggiti immediatamente. Altri due colleghi hanno cercato di rintracciarli, provando a seguire le loro tracce, ma con esito negativo”. Va evidenziato che questo non è l’unico colpo (tentato e non riuscito, a differenza dei precedenti) avvenuto nel corso degli ultimi mesi nel Ferrarese.

Dopo la denuncia, la riflessione amara: “Siamo profondamente affranti ma anche arrabbiati: episodi come questo colpiscono persone che dedicano tempo, energie e vita privata per aiutare gli altri. Qui non si ruba in un edificio ma si manca di rispetto a chi ogni giorno è pronto a intervenire per la sicurezza di tutti. Rubare ai vigili del fuoco significa ostacolare il loro lavoro e mettere a rischio il soccorso alla comunità”.