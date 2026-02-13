venerdì, Febbraio 13, 2026
cronaca

Vignate furgone si ribalta alla rotatoria | conducente di 70 anni intrappolato all’interno salvato dai vigili del fuoco

Vignate (Milano), 13 febbraio 2026 –  Spettacolare incidente, tranne che per il diretto interessato che l’ha subito, nel primo pomeriggio di oggi a Vignate: un furgone ha centrato in pieno la rotatoria e dopo aver in parte abbattuto la segnaletica si è ribaltato sul lato passeggero.

Grande preoccupazione per le sorti del conducente, che all’inizio per la botta presa e i traumi di conseguenza per i traumi, sembrava aver perso conoscenza.  Vignate, furgone si ribalta alla rotatoria Il salvataggio . L’allarme è scattato intorno alle 15 e 17 minuti. Sul posto, sulla Nuova Cassanese esattamente all’altezza del centro commerciale Acquario, sono intervenute le pattuglie della Polizia locale e, con loro, i vigili del fuoco

