Alzheimer, scoperto un nuovo modo per rallentare la perdita di memoria
I ricercatori stanno sviluppando nuove possibili terapie per limitare l’enzima PTP1B, che potrebbe favorire la perdita di memoria nel morbo di Alzheimer.
Gli scienziati hanno individuato un possibile nuovo modo per rallentare la perdita di memoria nell’Alzheimer, una malattia neurodegenerativa che danneggia progressivamente memoria e capacità di pensiero, secondo un nuovo studio.
I ricercatori del Cold Spring Harbor Laboratory, un’istituzione senza scopo di lucro a New York, hanno scoperto che un enzima chiamato PTP1B contribuisce al declino della memoria nei topi affetti dalla malattia.
I risultati rivelano un nuovo ruolo dell’enzima nella segnalazione delle cellule immunitarie e indicano che potrebbe rappresentare un promettente approccio terapeutico per l’Alzheimer.
L’autore corrispondente dello studio, Nicholas Tonks, professore al laboratorio, studia il ruolo dell’enzima nella salute e nelle malattie dal 1988, anno in cui ha scoperto PTP1B.
https://it.euronews.com/salute/2026/02/08/alzheimer-scoperto-un-nuovo-modo-per-rallentare-la-perdita-di-memoria