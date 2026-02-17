martedì, Febbraio 17, 2026
Bari, maltempo e crolli: cede una parte del lungomare

Continua l’allarme crolli, unito al maltempo, sulla costa pugliese. Nella notte è crollata una parte del lungomare di Torre a Mare, quartiere a Sud di Bari

Non è il primo caso di erosione costiera in questa zona del capoluogo di regione. Il forte maltempo ha portato questa mattina alla scoperta dei residenti. Sui social è virale una foto del consigliere municipale Francesco Ventrella. Sul posto i Vigili del Fuoco.

https://www.quotidianodipuglia.it/bari/bari_torre_a_mare_crollo_lungomare-9365064.html

