Reggio. Discarica sotto le finestre dei vigili del fuoco: sfregio continuo al viale dedicato ad Antonino Candido
Il degrado avanza a pochi metri dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Accade sul viale Europa, nel secondo tratto intitolato al vigile del fuoco Antonino Candido, dove ogni giorno si consuma lo stesso copione: cumuli di rifiuti abbandonati sul marciapiede e lungo la carreggiata, in un’area che dovrebbe rappresentare decoro e rispetto.
Materassi, materiale edile, plastica, legname, sacchi contenenti anche materiale potenzialmente pericoloso. Una discarica a cielo aperto che si allarga di ora in ora, invadendo il passaggio pedonale e parte della strada dove sostano le automobili. L’ennesima segnalazione è arrivata anche ieri sera da parte dei residenti, esasperati da una situazione che definiscono ormai fuori controllo.
