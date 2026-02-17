martedì, Febbraio 17, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Reggio. Discarica sotto le finestre dei vigili del fuoco: sfregio continuo al viale dedicato ad Antonino Candido

Il Faro
Spread the love

Il degrado avanza a pochi metri dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Accade sul viale Europa, nel secondo tratto intitolato al vigile del fuoco Antonino Candido, dove ogni giorno si consuma lo stesso copione: cumuli di rifiuti abbandonati sul marciapiede e lungo la carreggiata, in un’area che dovrebbe rappresentare decoro rispetto.

Materassi, materiale edile, plastica, legname, sacchi contenenti anche materiale potenzialmente pericoloso. Una discarica a cielo aperto che si allarga di ora in ora, invadendo il passaggio pedonale e parte della strada dove sostano le automobili. L’ennesima segnalazione è arrivata anche ieri sera da parte dei residenti, esasperati da una situazione che definiscono ormai fuori controllo.

https://www.iacchite.blog/reggio-discarica-sotto-le-finestre-dei-vigili-del-fuoco-sfregio-continuo-al-viale-dedicato-ad-antonino-candido/

Potrebbe anche interessarti

Videoe – Il Capo del Corpo Dattilo in visita ai Comandi di Alessandria e Piacenza

Il Faro

incidente stradale – coinvolta, una Fiat Punto che perdeva il controllo abbattendo due segnali stradali e finire contro un palo della rete telefonica.

Il Faro

Pachino. Incendio in una azienda agricola, sul posto i Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *