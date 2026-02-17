Scoppia l’incendio nella moschea alla vigilia del Ramadan, si indaga per accertare le cause

Spread the love

E’ scoppiato intorno alle 3.30, nella notte tra lunedì e martedì, l’incendio che ha devastato una tensostruttura della moschea tra le via Norvegia e Ungaria a Rimini alla vigilia del Ramadan. Dai primi riscontri è emerso che l’edificio che ospita il luogo di culto è attualmente in ristrutturazione e, per accogliere i fedeli, è stata realizzata una struttura esterna. L’allarme ha fatto accorrere i vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto ad estinguere il rogo mentre, sul posto, sono intervenute le Volanti della Questura. Il gazebo per le preghiere sarebbe servito da un generatore e non è ancora chiaro se sia stato un corto circuito ad innescare l’incendio o se si tratti di un atto doloso. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato, supportate dagli esperti dei vigili del fuoco, per capire cosa abbia scatenato il rogo.