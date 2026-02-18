mercoledì, Febbraio 18, 2026
Disperso da due giorni, il cane cieco ritrovato tra i rovi a Montespertoli

Era sparito da due giorni, inghiottito dalla vegetazione fitta in una zona impervia di campagna. Questa mattina, però, la sua storia ha avuto un epilogo felice grazie a un intervento congiunto che ha visto protagonisti tecnologia e soccorritori. Un cane cieco è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato tra macchia e rovi in via San Ripoli.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando un operatore privato, impegnato nelle ricerche con un drone, è riuscito a individuare dall’alto la posizione dell’animale. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, che hanno inviato sul posto una squadra ordinaria.

