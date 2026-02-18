Esplosione all’Interporto: camion distrutto, autista in fin di vita

Spread the love

L’allarme è scattato nella serata di ieri, 17 febbraio, poco dopo le 21. Un’esplosione ha coinvolto camion in sosta all’interno dell’Interporto che, secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco, sarebbe stato causato in seguito all’utilizzo di un fornelletto a gas per preparare la cena, all’interno della cabina. Lo scoppio avrebbe coinvolto altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

I soccorritori del 118, giunti sul posto insieme alla polizia locale e ai carabinieri di Molinella hanno trasportato d’urgenza l’autista, 66enne, all’ospedale Maggiore, in codice di massima gravità. E’ ancora ricoverato nel reparto di rianimazioni, la prognosi è riservata.