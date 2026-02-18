Firmato Accordo Quadro di collaborazione tra Vigili del fuoco e Stato Maggiore della Difesa – più sinergia per la sicurezza

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è tenuta oggi, presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia (CUFA), la cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo Quadro di collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e lo Stato Maggiore della Difesa.

L’intesa è stata siglata dal Capo Dipartimento, Attilio Visconti, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, alla presenza del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, e del Capo dell’Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale (UG PreVA-TA), Manuele Bernabei.

L’accordo, di durata triennale, punta a consolidare un modello di cooperazione strutturato su principi di efficacia, efficienza ed economicità. L’obiettivo è definire linee di indirizzo omogenee su scala nazionale, valorizzando le eccellenze e le capacità operative di entrambe le organizzazioni in ambiti cruciali quali la formazione, l’addestramento, l’attività di studio e ricerca, nonché i profili di prevenzione e vigilanza antincendio.

Tra le principali novità introdotte dall’Accordo figura l’istituzione di un Comitato di Coordinamento permanente. Questo organismo avrà il compito di promuovere, indirizzare e monitorare le singole iniziative, facilitando lo scambio di dati non classificati e lo sviluppo di futuri accordi attuativi specifici.

Con questo atto, il Dipartimento dei Vigili del fuoco e lo Stato Maggiore della Difesa riaffermano la volontà di operare in una logica di sistema, ottimizzando le risorse per garantire una risposta sempre più pronta e qualificata a tutela della collettività e a supporto della resilienza del Sistema Paese.