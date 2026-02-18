Grave incidente nella Marca: tre feriti a Trevignano

Spread the love

Momenti di paura nel primo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio a Trevignano, quando un’auto e un furgone si sono scontrati all’incrocio tra Via Roma e Via Madonnette. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Treviso che ha immediatamente inviato i soccorsi dal Distaccamento di Montebelluna.

L’impatto ha coinvolto un suv e un furgone, che ha violentemente travolto la pensilina del trasporto pubblico e una centralina elettrica.

Sul posto i Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario del SUEM 118 – con ambulanze ed elisoccorso – hanno lavorato per estrarre i tre feriti, due a bordo dell’auto e il terzo al volante del furgone. Due sono stati trasportati in ambulanza, mentre per il terzo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

